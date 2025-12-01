Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Пакета, обвинявшийся в ставках, получил с «Ливерпулем» две жёлтые карточки за минуту

Лукас Пакета, обвинявшийся в ставках, получил с «Ливерпулем» две жёлтые карточки за минуту
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета по ходу вчерашнего матча с «Ливерпулем» (0:2) в рамках английского чемпионата снова попал в скандальную ситуацию.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 60'     0:2 Гакпо – 90+2'    
Удаления: Пакета – 84' / нет

На 83-й минуте при счёте 1:0 в пользу мерсесайдцев произошёл фол в центре поля. Футболист «Вест Хэма» нарушил правила на игроке соперника, судья дал свисток. Пакета после остановки встречи принялся размахивать руками в сторону арбитра и негодовать, хотя участия в эпизоде не принимал. За споры с арбитром бразилец тут же получил жёлтую карточку.

Пакета на этом не успокоился и продолжил споры с рефери с активной жестикуляцией. Арбитр отходил в сторону от футболиста и не показывал вторую карточку, однако в како-то момент, когда Пакета начал его прессинговать, достал из кармана второй горчичник и удалил Лукаса.

Напомним, ранее игрока обвиняли в том, что он специально получает карточки из-за игры в букмекерских конторах, однако игрок был оправдан.

Фанаты испортили мурал Трента Александера-Арнольда в Ливерпуле

Материалы по теме
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее
«Ливерпуль» усадил Салаха и выиграл в АПЛ спустя месяц! Но поступок Пакета удивил сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android