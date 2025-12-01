Лукас Пакета, обвинявшийся в ставках, получил с «Ливерпулем» две жёлтые карточки за минуту

Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета по ходу вчерашнего матча с «Ливерпулем» (0:2) в рамках английского чемпионата снова попал в скандальную ситуацию.

На 83-й минуте при счёте 1:0 в пользу мерсесайдцев произошёл фол в центре поля. Футболист «Вест Хэма» нарушил правила на игроке соперника, судья дал свисток. Пакета после остановки встречи принялся размахивать руками в сторону арбитра и негодовать, хотя участия в эпизоде не принимал. За споры с арбитром бразилец тут же получил жёлтую карточку.

Пакета на этом не успокоился и продолжил споры с рефери с активной жестикуляцией. Арбитр отходил в сторону от футболиста и не показывал вторую карточку, однако в како-то момент, когда Пакета начал его прессинговать, достал из кармана второй горчичник и удалил Лукаса.

Напомним, ранее игрока обвиняли в том, что он специально получает карточки из-за игры в букмекерских конторах, однако игрок был оправдан.

