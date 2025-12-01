Скидки
Тренер «Вест Хэма» Нуну отреагировал на скандальное удаление Пакета с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту высказался об удалении полузащитника Лукаса Пакета в матче 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2).

«Считаю, что у нас были хорошие отрезки, когда мы находили свободные зоны в завершающей трети, но принятые решения всё же оказались не настолько точными, как нам хотелось бы.

Сначала хочу поговорить с Лукасом и разобраться, почему так получилось. Даже оставаясь в меньшинстве, команда проявила характер. У ребят были и дух, и желание — в день, который стал для клуба по-настоящему траурным. Смерть Билли Бондса коснулась каждого, и мы стремились своими действиями хоть немного изменить атмосферу. Парни бóролись, так что будем двигаться дальше», — отметил Эшпириту Санту в интервью Sky Sports.

28-летний бразилец получил две жёлтые карточки на 83-й и 84-й минутах за споры с арбитром и покинул поле при счёте 0:1.

