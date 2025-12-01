Пакета рассказал, почему получил две жёлтые карточки за минуту в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета высказался по поводу своего удаления в матче 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2). 28-летний бразилец получил две жёлтые карточки подряд — на 83-й и 84-й минутах за споры с арбитром — и покинул поле при счёте 0:1.

На своей страничке в Х Пакета ответил на публикацию Sky Sports, где эпизод с его удалением был охарактеризован как «бессмысленное поведение».

«Это абсурд — когда на протяжении двух лет твоя жизнь и карьера оказываются под давлением, и при этом федерация не предоставляет никакой психологической поддержки.

Возможно, моё «нелепое поведение» — лишь отражение того, через что мне пришлось пройти и, похоже, ещё предстоит пройти. Простите, если я не идеален», — написал полузащитник.

Напомним, что в мае 2024 года Пакета оказался под подозрением в нарушении правил ставок и ненадлежащем поведении. Летом 2025-го его оправдали по поводу предполагаемого умышленного получения жёлтых карточек, однако в сентябре стало известно, что футболист всё же получил штраф в 150 тысяч фунтов за нарушение в рамках расследования.

Отметим, что ещё летом 2023 года сообщалось, что потенциальный переход Пакета в «Манчестер Сити» мог сорваться именно из-за этих обвинений.

