Стало известно, разрешил ли УЕФА «Барселоне» играть матчи ЛЧ на обновлённом «Камп Ноу»

УЕФА подтвердил, что матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Айнтрахтом» пройдёт на обновлённом «Камп Ноу». Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы получили разрешение после инспекции стадиона.

Проверка арены состоялась во время поединка Ла Лиги против «Алавеса» (3:1). Представители УЕФА оценили техническое состояние объекта и меры безопасности: изучили эвакуационные маршруты, систему навигации, работу служб доступа и организацию потоков болельщиков.

После нескольких часов осмотра и обсуждений с руководством клуба инспекторы вынесли положительное заключение, что позволяет провести еврокубковую встречу на домашнем стадионе «блаугранас».

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов намечен на 9 декабря и станет первым поединком турнира на реконструированном «Камп Ноу».

«Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»