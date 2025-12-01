Экс-партнёр Неймара рассказал о клаустрофобии бразильца и смешном эпизоде в туалете

Экс-вратарь «ПСЖ» Александр Летелье рассказал, что у Неймара проявляется клаустрофобия — из-за этого он принципиально не закрывает двери.

«Однажды я был в полном шоке. Это было ещё на базе «Камп де Лож». Зашёл в туалет и вижу: Неймар сидит на унитазе… и дверь настежь открыта.

Когда я его так увидел, подумал: «Он серьёзно делает это при открытой двери?» Я тут же вышел, и Абду Диалло заметил, что я стою ошарашенный.

Он спрашивает: «Алекс, что произошло?» Я говорю: «Ты не поверишь — я зашёл в туалет, а Неймар там сидит с полностью открытой дверью». А Абду отвечает: «Так это нормально, у него клаустрофобия. Он никогда не запирается и обычно оставляет дверь открытой», — рассказал Летелье L’Еquipe.

Напомним, сейчас Неймар выступает за бразильский «Сантос».

Неймар принял участие в презентации ливреи «Альпин»