Главная Футбол Новости

«Челси» не смог обыграть «Арсенал» в восьмом матче подряд

«Челси» не смог обыграть «Арсенал» в восьмом матче подряд
Комментарии

Лондонские «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «пенсионеры» не смогли обыграть «канониров» в восьмом матче подряд.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Чалоба – 48'     1:1 Мерино – 59'    
Удаления: Кайседо – 38' / нет

В последний раз «синие» были сильнее в дерби в матче 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022. Тогда «Челси» под руководством Томаса Тухеля взял верх со счётом 2:0. С тех пор было пять побед «Арсенала» и три ничейных результата — все матчи проходили исключительно в чемпионате Англии.

Команда Энцо Марески набрала 24 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. Подопечные Микеля Артеты заработали 30 очков и располагаются на первой строчке.

Рекорды «Ливерпуля»:

