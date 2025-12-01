«Краснодар» провёл трогательную акцию в честь Дня матери

Пресс-служба «Краснодара» опубликовал в своём телеграм-канале пост в честь Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

«Сыночек, доченька, солнышко или зайчик…А как вас называют ваши мамы? К сегодняшнему (публикация датирована 30 ноября. — Прим. «Чемпионата») празднику мы подготовили для команды вот такие футболки: спереди — фотографии любимых мам, сзади — то, как они называют своих сыновей. Получилось трогательно», — написано в телеграм-канале «Краснодара».

После 17 матчей чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 37 очков и занимает первое место.

ТОП-5 фактов о российском футболе: