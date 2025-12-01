Сафонов может провести первый матч в этом сезоне за «ПСЖ» в грядущем туре — источник
Поделиться
Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может провести свой первый матч за парижан в сезоне-2025/2026 в игре 15-го тура Лиги 1 с «Ренном». Об этом сообщает Vipsg со ссылкой на L'Équipe.
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, основной голкипер французского гранда Люка Шевалье получил повреждение в игре с «Монако» (0:1) и пропустит часть тренировочной недели перед встречей с «Ренном», которая состоится 6 декабря.
В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Во всех играх текущего сезона парижан в старте выступал Шевалье.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:34
-
07:34
-
07:03
-
06:56
-
06:13
-
06:01
-
05:57
-
05:50
-
05:45
-
05:35
-
04:54
-
04:41
-
04:05
-
03:58
-
03:17
-
03:03
-
03:01
-
02:44
-
02:35
-
02:29
-
02:23
-
02:05
-
01:53
-
01:44
-
01:40
-
01:03
-
00:58
-
00:50
-
00:46
-
00:45
-
00:40