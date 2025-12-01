Сафонов может провести первый матч в этом сезоне за «ПСЖ» в грядущем туре — источник

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может провести свой первый матч за парижан в сезоне-2025/2026 в игре 15-го тура Лиги 1 с «Ренном». Об этом сообщает Vipsg со ссылкой на L'Équipe.

По информации источника, основной голкипер французского гранда Люка Шевалье получил повреждение в игре с «Монако» (0:1) и пропустит часть тренировочной недели перед встречей с «Ренном», которая состоится 6 декабря.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Во всех играх текущего сезона парижан в старте выступал Шевалье.

