«Ждём только одного». Дочь Алдонина эмоционально обратилась на фоне тяжёлой болезни отца

Дочь бывшего футболиста сборной России и московского ЦСКА Евгения Алдонина, Вера, обратилась к подписчикам с заявлением на фоне болезни отца.

«В первую очередь хотим сказать всем спасибо за поддержку. Наша семья решила не давать никаких комментариев касательно новостей о состоянии здоровья моего папы — Евгения Алдонина. Сейчас мы ждём только одного — комментария, который будет сказан именно папой — о своём полном выздоровлении. Мы все в это очень верим и молимся об этом.

На этом фоне в очередной раз удивляют люди, которые уже давно не связаны с нашей семьёй… Которые считают возможным комментировать такие личные и больные темы, давать интервью без разрешения и согласования с нами.

Считаем важным обратить внимание прессы на то, что Анна Исаева не является представителем нашей семьи в медиапространстве на протяжении нескольких лет. Любые комментарии или действия «от лица» семьи или ближнего круга мы считаем некомпетентными, так как мы не были о них предупреждены и тем более не давали на них согласия.

Благодарим за понимание», — написала Вера на своей странице в соцсети.

