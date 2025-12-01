Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, завершится программа 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится всего один матч.

Расписание матчей РПЛ 1 декабря (время московское):

19:30. «Сочи» — «Динамо» Махачкала.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 туров. На второй строчке располагается московский ЦСКА, заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (8), на 15-й строчке находится «Пари НН» (11).