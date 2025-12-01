Скидки
«Я сегодня была в секунде от смерти». Жена Сергея Семака сообщила, что чуть не погибла

«Я сегодня была в секунде от смерти». Жена Сергея Семака сообщила, что чуть не погибла
Супруга главного тренера «Зенита» Сергея СемакаАнна, сообщила, что вчера чуть не погибла.

«Я сегодня была в секунде от смерти. Пообедав с Лалой, болтая с мужем по телефону, выхожу на дорогу из-за капота машины, не заметив, что по маленькой однополосной дорожке, где ограничение скорости 40 км/час, несётся автомобиль со скоростью 120. Доля секунды и мой сегодняшний пост стал бы последним. Подолы пальто от встречного ветра раскрылись, взмывшись вверх.

От осознания произошедшего меня трясло ещё очень долго… Видела много видео свидетельств, где Ангел-Хранитель буквально выдергивал человека из лап смерти. «Не сегодня» — подумала я. Сегодня было как-то особенно тихо, не кричали вороны. Мне кажется, в тот самый день они будут повсюду…» — написала Анна на своей странице в соцсети вчера вечером.

Напомним, «Зенит» вчера в рамках РПЛ со счётом 1:0 обыграл «Рубин».

