Круговой обратился к болельщикам после 17-го тура РПЛ
Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам по итогам 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Накануне армейцы на своём поле обыграли «Оренбург». Игра завершилась со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55' 2:0 Мусаев – 83'
«Армейцы, с победой! Очень важно, что мы не проигрывали дома в 2025 году. Это наша общая с вами заслуга. Не буду скрывать, все сейчас выкладываемся на максимум, стиснув зубы ради побед. У нас есть неделя, чтобы восстановиться, набраться сил и сыграть крайний и важнейший матч в году в Краснодаре», — написал Данил Круговой в своём телеграм-канале.
В 18-м туре РПЛ ЦСКА предстоит встретиться с «Краснодаром» на выезде.
