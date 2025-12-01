Круговой обратился к болельщикам после 17-го тура РПЛ

Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам по итогам 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Накануне армейцы на своём поле обыграли «Оренбург». Игра завершилась со счётом 2:0.

«Армейцы, с победой! Очень важно, что мы не проигрывали дома в 2025 году. Это наша общая с вами заслуга. Не буду скрывать, все сейчас выкладываемся на максимум, стиснув зубы ради побед. У нас есть неделя, чтобы восстановиться, набраться сил и сыграть крайний и важнейший матч в году в Краснодаре», — написал Данил Круговой в своём телеграм-канале.

В 18-м туре РПЛ ЦСКА предстоит встретиться с «Краснодаром» на выезде.