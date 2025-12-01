Матч с участием «Аякса» в Нидерландах был остановлен из-за беспорядков

Матч «Аякса» и «Гронингена» в Амстердаме был остановлен из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB).

«Безопасность игроков и всех сотрудников, находящихся на поле и вокруг него, находится под угрозой. Мы понимаем огорчение большинства законопослушных болельщиков «Аякса» и гостей из Гронингена. Те, кто провоцировал беспорядки, пришли на матч не ради футбола. Это прежде всего удар по тем, кто действительно поддерживает свою команду», — говорится в заявлении KNVB в соцсети X.

В союзе уточнили, что виновные и участники столкновений будут наказаны. По данным KNVB, за применение пиротехники нарушителям грозит штраф в € 450 и запрет посещать стадионы на срок от 18 до 60 месяцев.

Оставшуюся часть встречи доиграют во вторник, 2 декабря, в 14:30 по местному времени (16:30 мск) — без зрителей. KNVB также начала дисциплинарное расследование по факту «неприемлемых событий», произошедших в воскресенье.

