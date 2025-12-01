Скидки
Расписание матчей Первой лиги по футболу сезона—2025/2026 на 1 декабря

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 1 декабря
Сегодня, 1 декабря, состоится один матч в 21-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 1 декабря (время московское):

19:00. «Родина» — «КАМАЗ».

Остальные восемь встреч в рамках 21-го тура Первой лиги состоялись 28-30 ноября. Первое место в турнирной таблице с 48 очками занимает воронежский «Факел». На второй строчке располагается «Урал» из Екатеринбурга. В активе команды 41 очко. Московская «Родина» набрала 35 очков в 20 играх и занимает третье место в таблице. На четвёртой строчке с 34 очками расположился костромской «Спартак».

