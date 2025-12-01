Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» сравнялся с «Арсеналом» по голам со стандартов в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сравнялся с «Арсеналом» по голам со стандартов в АПЛ
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» догнал лондонский «Арсенал» по количеству мячей, забитых после стандартных положений, победив «Кристал Пэлас» (2:1) в 13-м туре английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Матета – 36'     1:1 Зиркзее – 54'     1:2 Маунт – 63'    

Оба своих мяча «красные дьяволы» забили после штрафных в исполнении полузащитника Бруну Фернандеша. Таким образом, число голов «МЮ» после стандартов без учёта пенальти в АПЛ-2025/2026 достигло отметки в 10 мячей. Столько же — у «Арсенала», что является лучшим показателем в текущем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. У команды 21 очко в 13 играх. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет девять очков.

Материалы по теме
Камбэк «МЮ», переворот в Испании и сенсационный лидер во Франции. Главное в еврофутболе
Камбэк «МЮ», переворот в Испании и сенсационный лидер во Франции. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android