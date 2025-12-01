«Манчестер Юнайтед» сравнялся с «Арсеналом» по голам со стандартов в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» догнал лондонский «Арсенал» по количеству мячей, забитых после стандартных положений, победив «Кристал Пэлас» (2:1) в 13-м туре английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Джонс.

Оба своих мяча «красные дьяволы» забили после штрафных в исполнении полузащитника Бруну Фернандеша. Таким образом, число голов «МЮ» после стандартов без учёта пенальти в АПЛ-2025/2026 достигло отметки в 10 мячей. Столько же — у «Арсенала», что является лучшим показателем в текущем сезоне.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. У команды 21 очко в 13 играх. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет девять очков.