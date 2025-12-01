Скидки
Кордоба поделился эмоциями после того, как стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Кордоба поделился эмоциями после того, как стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями после того, как стал лучшим бомбардиром в истории кубанского клуба. На счету колумбийского форварда 69 голов за чёрно-зелёных — на один больше, чем у экс-нападающего «быков» Фёдора Смолова.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

«Краснодар» — это команда, которой я буду всегда очень благодарен на протяжении всей моей карьеры. Это клуб, где ко мне относятся лучше всего, где я себя чувствую великолепно. День, когда я покину клуб, будет очень тяжёлым для меня. Но сейчас я об этом не думаю, я счастлив быть частью этой истории здесь и сейчас. Надеюсь и дальше приумножать успехи», — сказал Кордоба в видео, которое опубликовала пресс-служба «Краснодара».

Кордоба перешёл в российский клуб летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Жоаозиньо поздравил Джона Кордобу со званием лучшего бомбардира в истории «Краснодара»
