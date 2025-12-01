Кордоба поделился эмоциями после того, как стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями после того, как стал лучшим бомбардиром в истории кубанского клуба. На счету колумбийского форварда 69 голов за чёрно-зелёных — на один больше, чем у экс-нападающего «быков» Фёдора Смолова.

«Краснодар» — это команда, которой я буду всегда очень благодарен на протяжении всей моей карьеры. Это клуб, где ко мне относятся лучше всего, где я себя чувствую великолепно. День, когда я покину клуб, будет очень тяжёлым для меня. Но сейчас я об этом не думаю, я счастлив быть частью этой истории здесь и сейчас. Надеюсь и дальше приумножать успехи», — сказал Кордоба в видео, которое опубликовала пресс-служба «Краснодара».

Кордоба перешёл в российский клуб летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.