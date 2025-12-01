Зиркзее отличился в АПЛ впервые с 1 декабря 2024-го, форвард «МЮ» не забивал 364 дня
Поделиться
Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отметился забитым мячом в матче английской Премьер-лиги впервые за 364 дня. Нидерландец отличился в матче 13-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» победили «Кристал Пэлас» (2:1). Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Матета – 36' 1:1 Зиркзее – 54' 1:2 Маунт – 63'
Гол, забитый на 54-й минуте, стал для Зиркзее первым в АПЛ-2025/2026. Свой последний мяч за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии нападающий забивал 1 декабря 2024 года в ворота «Эвертона» (4:0) в сезоне-2024/2025.
Всего на счету Джошуа Зиркзее четыре забитых мяча и две результативные передачи в 38 матчах АПЛ. В июле прошлого года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Болонье» за его трансфер € 42,5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
10:15
-
10:04
-
09:58
-
09:54
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
08:49
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:34
-
07:34
-
07:03
-
06:56
-
06:13
-
06:01
-
05:57
-
05:50
-
05:45
-
05:35
-
04:54
-
04:41
-
04:05
-
03:58
-
03:17
-
03:03
-
03:01
-
02:44
-
02:35
-
02:29
-
02:23
-
02:05