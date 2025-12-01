Скидки
Зиркзее отличился в АПЛ впервые с 1 декабря 2024-го, форвард «МЮ» не забивал 364 дня

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отметился забитым мячом в матче английской Премьер-лиги впервые за 364 дня. Нидерландец отличился в матче 13-го тура АПЛ, в котором «красные дьяволы» победили «Кристал Пэлас» (2:1). Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Матета – 36'     1:1 Зиркзее – 54'     1:2 Маунт – 63'    

Гол, забитый на 54-й минуте, стал для Зиркзее первым в АПЛ-2025/2026. Свой последний мяч за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии нападающий забивал 1 декабря 2024 года в ворота «Эвертона» (4:0) в сезоне-2024/2025.

Всего на счету Джошуа Зиркзее четыре забитых мяча и две результативные передачи в 38 матчах АПЛ. В июле прошлого года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Болонье» за его трансфер € 42,5 млн.

