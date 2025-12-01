Скидки
Килиан Мбаппе отреагировал на третью ничью «Реала» в трёх матчах Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался по итогам матча 14-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Для «сливочных» это уже третья ничья в последних трёх матчах чемпионата Испании.

Испания — Примера . 14-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унаи – 45'     1:1 Мбаппе – 67'    

«Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня вечером. Но Ла Лига продолжается, сезон очень длинный. Мы должны изменить динамику и показать, кто мы есть как команда», — написал Мбаппе в социальных сетях.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.

