Килиан Мбаппе отреагировал на третью ничью «Реала» в трёх матчах Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался по итогам матча 14-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Для «сливочных» это уже третья ничья в последних трёх матчах чемпионата Испании.

«Это не тот результат, которого мы хотели добиться сегодня вечером. Но Ла Лига продолжается, сезон очень длинный. Мы должны изменить динамику и показать, кто мы есть как команда», — написал Мбаппе в социальных сетях.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.