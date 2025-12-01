Игрок «Балтики» Саусь: Талалаев — жёсткий тренер, порой бывает тяжело

Футболист «Балтики» Владислав Саусь высказался о методах работы главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

— Талалаев рассказывал, как он находил подход к Илье Петрову: через процент жировой и жену.

— Да, наверное, он находит подход к каждому. Ко мне через жену никак не зайдёшь — потому что у меня её нет (смеётся). Работается с Талалаевым нормально. Да, он требовательный и жёсткий тренер. Порой бывает тяжело. В спорте больших достижений нужно преодолевать себя и двигаться вперёд, — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Балтика» занимает пятое место в Мир Российской Премьер-Лиге — 2025/2026 после 17 проведённых матчей. На счету новичков РПЛ 32 набранных очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.