Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщица креативно просила футболку, Сулейманов орал на судью. Фото победы «Локомотива»

Болельщица креативно просила футболку, Сулейманов орал на судью. Фото победы «Локомотива»
«Локомотив» обыграл «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

30 ноября в Ростове-на-Дону состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал московский «Локомотив». Игра на «Ростов Арене» завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт был открыт уже на третьей минуте встречи: отличился полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. На 20-й минуте защитник хозяев Илья Вахания забил ответный гол. Однако на 41-й минуте железнодорожники снова вышли вперёд благодаря голу Николая Комличенко с пенальти, а на 77-й минуте Жерзино Ньямси установил итоговый счёт встречи.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

После 17 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Ростов» (18) — на 11-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android