Болельщица креативно просила футболку, Сулейманов орал на судью. Фото победы «Локомотива»

30 ноября в Ростове-на-Дону состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал московский «Локомотив». Игра на «Ростов Арене» завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт был открыт уже на третьей минуте встречи: отличился полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. На 20-й минуте защитник хозяев Илья Вахания забил ответный гол. Однако на 41-й минуте железнодорожники снова вышли вперёд благодаря голу Николая Комличенко с пенальти, а на 77-й минуте Жерзино Ньямси установил итоговый счёт встречи.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

После 17 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Ростов» (18) — на 11-й строчке.