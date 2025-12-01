Скидки
«Очень хороший». Валерий Карпин оценил 2025 год для сборной России

Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил завершающийся 2025 год для национальной команды. В ноябрьскую паузу россияне сыграли с Перу (1:1) и Чили (0:2).

— Как бы оценили этот год для сборной России? Что получилось, а что нет?
— Если глобально оценивать, год очень хороший. На пятёрку — такого года никогда не будет, всегда есть шероховатости, нюансы. Но в целом оцениваю хорошо, несмотря на ноябрьский сбор, поражение от Чили. Мы отталкиваемся не только от результатов, больше — от отношения ребят и судим по игре. Если говорить именно про саму игру, я бы поставил высокую оценку, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

Игорь Шалимов: про Карпина Гусев ничего плохого не сказал, отношусь к Ролану с симпатией
