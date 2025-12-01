«Манчестер Сити» может заплатить € 74 млн за форварда «Борнмута» в январе — The Times

«Манчестер Сити» рассматривает возможность усиления атаки в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание The Times, «горожане» раздумывают над подписанием 25-летнего форварда «Борнмута» Антуана Семеньо в январе.

По данным источника, «Манчестер Сити» может активировать опцию выкупа вингера сборной Ганы, прописанную в контракте с «Борнмутом». В таком случае «горожане» заплатят за переход футболиста сумму около € 74 млн.

Семеньо выступает за «Борнмут» с января 2023 года. Зимой позапрошлого года нападающий перебрался в клуб английской Премьер-лиги из «Бристоль Сити» за € 10,25 млн. В текущем сезоне на его счету шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах чемпионата.