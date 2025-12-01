Вратарь «Пари НН» Медведев: победа над «Акроном» дала надежду на светлое будущее

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался по итогам матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Прошедшая 29 ноября встреча завершилась победой нижегородской команды со счётом 2:1.

– На твой взгляд, победа вдохнёт в команду новые силы?

– Хочется верить и надеяться на это. Каждая победа придаёт уверенности в себе, особенно в нашей ситуации. Есть надежда на светлое будущее – хочется радовать болельщиков. Лично мне неприятно, когда команда идёт на последних местах в турнирной таблице. Нас много критикуют за это, могу понять людей, потому что команда из Нижнего Новгорода не должна находиться на этих позициях, — приводит слова Медведева официальный сайт «Пари НН».

По состоянию на сегодняшний день нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.