«Аякс» сделал заявление после приостановки матча чемпионата из-за поведения болельщиков

«Аякс» сделал заявление после приостановки матча чемпионата из-за поведения болельщиков
Пресс-служба амстердамского «Аякса» опубликовала заявление клуба после приостановки матча 14-го тура Эредивизии с «Гронингеном» из-за беспорядков на трибунах. Ранее Королевский футбольный союз Нидерландов начал расследование, а встреча будет доиграна во вторник, 2 декабря.

Нидерланды — Эредивизия . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК
Аякс
Амстердам
Остановлен
0 : 0
Гронинген
Гронинген

«Аякс» считает произошедшее на стадионе совершенно возмутительным. Мы приносим извинения всем, кто каким-либо образом пострадал. Под угрозой оказалась безопасность зрителей и игроков. Это неприемлемо. Мы категорически дистанцируемся от этого проступка.

Мы, конечно же, изучим записи с камер видеонаблюдения, а также рассмотрим другие способы установления виновных. Если это поможет определить личности нарушителей, мы примем соответствующие меры», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Аякса».

