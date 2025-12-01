КДК РФС накажет Талалаева за оскорбительный жест в матче «Балтика» — «Спартак»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит оскорбительный жест тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес «Спартака» в матче 17-го тура Мир РПЛ (1:0).

«Болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в матче со «Спартаком». Также рассмотрим два удаления. Игрок «Балтики» Манелов был удалён за серьёзное нарушение правил. Главный тренер «Балтики» Талалаев — за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного арбитра матча. Талалаев и Манелов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.