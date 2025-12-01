КДК РФС накажет Талалаева за оскорбительный жест в матче «Балтика» — «Спартак»
Поделиться
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит оскорбительный жест тренера «Балтики» Андрея Талалаева в адрес «Спартака» в матче 17-го тура Мир РПЛ (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в матче со «Спартаком». Также рассмотрим два удаления. Игрок «Балтики» Манелов был удалён за серьёзное нарушение правил. Главный тренер «Балтики» Талалаев — за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного арбитра матча. Талалаев и Манелов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
11:44
-
11:33
-
11:30
-
11:19
-
11:14
-
10:58
-
10:54
-
10:53
-
10:48
-
10:31
-
10:30
-
10:23
-
10:17
-
10:15
-
10:04
-
09:58
-
09:54
-
09:31
-
09:30
-
09:21
-
09:20
-
08:49
-
08:36
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:34
-
07:34
-
07:03
-
06:56
-
06:13
-
06:01
-
05:57
-
05:50
-
05:45