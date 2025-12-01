Скидки
Дмитрий Баринов будет наказан за оскорбительное поведение в адрес болельщиков «Спартака»

Дмитрий Баринов будет наказан за оскорбительное поведение в адрес болельщиков «Спартака»
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринова в отношении болельщиков «Спартака». После матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России у футболиста произошёл конфликт с фанатами красно-белых.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

«Рассмотрим оскорбительное поведение игрока «Локомотива» Баринова в отношении болельщиков «Спартака». Баринов приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По завершении игры Баринов подошёл к трибунам «РЖД Арены», где сидели болельщики «Спартака». Фанаты красно-белых показывали игроку непристойные жесты, в ответ Дмитрий нецензурно выругался.

Комментарии
