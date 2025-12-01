Дмитрий Баринов будет наказан за оскорбительное поведение в адрес болельщиков «Спартака»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринова в отношении болельщиков «Спартака». После матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России у футболиста произошёл конфликт с фанатами красно-белых.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25' 1:1 Угальде – 43' 1:2 Маркиньос – 53' 1:3 Солари – 57' 2:3 Комличенко – 90+8'
«Рассмотрим оскорбительное поведение игрока «Локомотива» Баринова в отношении болельщиков «Спартака». Баринов приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
По завершении игры Баринов подошёл к трибунам «РЖД Арены», где сидели болельщики «Спартака». Фанаты красно-белых показывали игроку непристойные жесты, в ответ Дмитрий нецензурно выругался.
