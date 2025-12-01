Скидки
КДК РФС накажет «Зенит» и «Крылья Советов» за использование болельщиками пиротехники

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация накажет «Зенит» и «Крылья Советов» за использование болельщиками пиротехники в матчах Фонбет Кубка России. Сине-бело-голубые играли с «Динамо» (1:0), а самарцы — с «КАМАЗом» (1:1, 4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 29'    
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2025, четверг. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
2 : 4
Крылья Советов
Самара
1:0 Шамкин – 33'     1:1 Баньяц – 56'    

«Болельщик «Крыльев Советов» использовал пиротехническое изделие — дымовую шашку — в матче с «КАМАЗом». Она упала между сектором и полем. Болельщики «Зенита» использовали шумовую петарду в матче Кубка России с «Динамо», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

