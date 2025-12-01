Скидки
Сперцян установил ассистентский рекорд РПЛ после победы «Краснодара» над «Крыльями»

Сперцян установил ассистентский рекорд РПЛ после победы «Краснодара» над «Крыльями»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян установил рекорд Мир Российской Премьер-Лиги по числу голевых передач со стандартов в матче 17-го тура, в котором «быки» разгромили самарские «Крылья Советов» (5:0). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Сперцян – 40'     3:0 Сперцян – 53'     4:0 Кордоба – 61'     5:0 Тормена – 90'    

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, голевая передача с углового в матче с «Крыльями» стала для Сперцяна седьмой в РПЛ со стандарта. С момента начала сбора статистики (2009 год) ни один футболист не оформил в РПЛ столько ассистов после стандартных положений за сезон.

В топ-рейтинга также входят полузащитники Матьё Вальбуэна («Динамо»-2014/2015), Драган Блатняк («Химки»-2009), Бибрас Натхо («Рубин»-2011/2012) и Бителло («Динамо»-2024/2025). Каждый из них в указанный сезон оформил по шесть ассистов со стандартов.

