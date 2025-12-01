Сперцян установил ассистентский рекорд РПЛ после победы «Краснодара» над «Крыльями»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян установил рекорд Мир Российской Премьер-Лиги по числу голевых передач со стандартов в матче 17-го тура, в котором «быки» разгромили самарские «Крылья Советов» (5:0). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, голевая передача с углового в матче с «Крыльями» стала для Сперцяна седьмой в РПЛ со стандарта. С момента начала сбора статистики (2009 год) ни один футболист не оформил в РПЛ столько ассистов после стандартных положений за сезон.
В топ-рейтинга также входят полузащитники Матьё Вальбуэна («Динамо»-2014/2015), Драган Блатняк («Химки»-2009), Бибрас Натхо («Рубин»-2011/2012) и Бителло («Динамо»-2024/2025). Каждый из них в указанный сезон оформил по шесть ассистов со стандартов.
