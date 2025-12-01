Слот раскрыл, почему оставил Салаха в запасе в матче «Ливерпуля» с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему принял решение оставить нападающего Мохамеда Салаха в запасе на матч 13-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:0.

«Меня уже спрашивали об этом. Подобный вопрос возникает всякий раз, когда на скамейке оказывается Вирц, Исак, Экитике или Салах. Это нормально, но нужно помнить, что Мо сделал невероятную карьеру в этом клубе. Его ждёт не менее прекрасное будущее, потому что Салах фантастический футболист. У нас четыре игры за 10 дней, а в моём распоряжении 14-15 полевых игроков.

Время от времени мне приходится принимать решение по составу и подбирать оптимальное сочетание игроков на конкретный матч. У «Вест Хэма» правый защитник постоянно подключается в атаку, а вингер располагается в центре. Мне показалось, что это [решение оставить Салаха в запасе] должно помочь команде», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».