Андрей Кобелев: кроме Степашина, никто в руководстве «Динамо» не разбирается в футболе

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что в руководстве клуба почти все плохо разбираются в футболе. Кобелев отметил, что нужными познаниями обладает Сергей Степашин, занимающий должность председателя консультативного совета «Динамо».

«Любому новому тренеру приходится перестраивать игру команды, и эта перестройка может повлиять на результат. Но в матче с «Ахматом» «Динамо» не заслуживал поражения. Могли выиграть или сыграть вничью, но не реализовали много моментов.

На мой кредит доверия к Гусеву руководству по барабану. Я не принимаю решения и не понимаю, как дальше будет двигаться «Динамо». Степашин любит футбол. Но, кроме него, в руководстве клуба нет людей, которые в нём разбираются», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.