Видеообзор матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»

Накануне состоялся матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

Видеообзор матча:

Видео опубликовала пресс-служба «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

На 69-й минуте Нино забил единственный мяч в этой игре.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).