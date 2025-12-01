Скидки
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»

Видеообзор матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»
Накануне состоялся матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

Видеообзор матча:

Видео опубликовала пресс-служба «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

На 69-й минуте Нино забил единственный мяч в этой игре.

После этой игры «Зенит» с 36 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Рубин» с 23 очками находится на седьмом месте.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном» (6 декабря), а «Рубин» — с «Ростовом» (6 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» одержал тяжелейшую победу над «Рубином»! И вернулся на второе место в РПЛ
Live
«Зенит» одержал тяжелейшую победу над «Рубином»! И вернулся на второе место в РПЛ
