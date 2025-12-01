Нино может покинуть «Зенит», в возвращении бразильца заинтересован «Флуминенсе» — Lance

Клуб бразильской Серии А «Флуминенсе» заинтересован в подписании защитника Нино из «Зенита». Как сообщает издание Lance, возможное возвращение экс-капитана команды на родину является инициативой нового президента клуба Маттеуса Монтенегро.

По данным источника, стороны уже начали переговоры, а сам Нино не против возвращения в Бразилию. Отмечается, что «Флуминенсе» будет непросто договориться с «Зенитом».

В качестве примера издание приводит ситуацию с полузащитником Венделом, который ранее также хотел вернуться в Бразилию, но потенциальные покупатели не смогли удовлетворить запросы сине-бело-голубых. Однако по версии источника в данном случае «Зенит» выглядит более открытым к переговорам.