Агент Босельи заявил, что «Пари НН» не предлагал футболисту новый контракт

Пабло Босельи, отец и агент форварда «Пари НН» Хуана Босельи, ответил на вопрос, предлагал ли нижегородский клуб уругвайцу продлить контракт. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Мы пока не получали конкретного предложения от клуба о продлении контракта. Когда оно поступит, мы его проанализируем. Другие команды проявляют большой интерес к Хуану, и нам нужно будет всё взвесить», — сказал Пабло Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Пари Нижний Новгород» 19 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

