«Семь дней в неделю». Валерий Карпин рассказал о своём рабочем графике

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своём рабочем графике, подчеркнув, что работает по семь дней в неделю. Ранее российский специалист покинул московское «Динамо», которое возглавлял с лета по осень 2025 года.

— Будет такой же график, как и после ухода из «Ростова» и до принятия «Динамо». Плюс-минус к 10 утра в РФС, а дальше уже ненормированный рабочий день, который неизвестно до скольки длится. Матчи на Кубок, в выходные — матчи РПЛ. У всех тренеров сборной ненормированный график, нет такого, что в семь вечера все уходят.

— Сколько дней в неделю?
— Каждый день плюс суббота и воскресенье. По сути, семь дней в неделю, понятно, что не 24 часа в сутки, но глобально — так, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

