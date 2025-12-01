Бразилец Нино дал интервью на русском языке после победы «Зенита» над «Рубином»
Бразильский защитник «Зенита» Нино пообщался с прессой на русском языке после победы санкт-петербуржцев над казанским «Рубином» (1:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Нино забил единственный мяч в игре.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'
После матча бразильский легионер на русском языке ответил на вопросы журналиста. Отдельно корреспондент отметил, что язык общения был выбран по инициативе самого футболиста.
Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года. Защитник перешёл в российский клуб из бразильского «Флуминенсе». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 5 млн.
