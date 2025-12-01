Валерий Газзаев поддержал возвращение пива на стадионы

Экс главный тренер московского ЦСКА и бывший депутат Государственной Думы России Валерий Газзаев высказался в поддержку возвращения пива на стадионы.

«Я поддерживаю возвращение пива. Это нормальное явление для болельщиков. Думаю, что ничего страшного здесь нет», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Запрет на продажу пива на стадионах в России действует с 2005 года. Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают законопроект о возможном возвращении пива на стадионы. По данным СМИ, продажу пива во время матчей могут разрешить в 2026 году. Сообщалось, что принципиальное решение об этом уже принято.