«Первый раз такое». Вратарь «Пари НН» Медведев — о матче с «Акроном» в условиях тумана

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал решение провести матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» в условиях тумана. Команды играли красным мячом. Прошедшая 29 ноября встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1.

– С «Акроном» пришлось играть при тумане, красным мячом. Это добавляло сложностей?

– Первый раз столкнулся с туманом. До этого ни разу такого не было. Вспоминается разве что матч «Ростова» с ЦСКА, который прошёл в снегу, пришлось играть в сугробах. В тумане всё было хорошо видно на своей половине поля, когда игра перемещалась на чужую, то уже нет. Что касается красного мяча, то выбор был спорным. На мой взгляд, белым было бы лучше. Красный мяч не был «разбитым», поэтому был скользким, — приводит слова Медведева официальный сайт «Пари НН».

По состоянию на сегодняшний день нижегородцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.