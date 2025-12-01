Скидки
Ушёл из жизни экс-футболист сборной СССР и киевского «Динамо» Владимир Мунтян

На 80-м году жизни скончался экс-полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» Владимир Мунтян. После завершения профессиональной карьеры бывший футболист работал в качестве главного тренера сборных Гвинеи, Украины U21, а также во владикавказской «Алании» и ряде украинских клубов.

С 2011 по 2013 год Мунтян работал в качестве координатора молодых кадров в киевском «Динамо». В бытность футболистом он выступал за киевские команды «Динамо» и СКА.

Профессиональную карьеру Владимир Мунтян завершил в 1981 году. Всего на его счету 49 матчей в составе основной сборной СССР, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами.

