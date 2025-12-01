Скидки
Футбол

Тарпищев: лучший футболист «Спартака» — Роман Зобнин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом в нынешнем «Спартаке». Он выделил российского полузащитника Романа Зобнина, отметив его роль в объединении команды.

— Лучшим футболистом в «Спартаке» является тот, кто консолидирует усилия команды. Нужно выбирать футболиста не по игре, а того, кто объединяет коллектив. На такую роль больше всего подходит Роман Зобнин.

— Летом у Романа заканчивается контракт со «Спартаком». С ним нужно продлевать соглашение?
— 100%, чтобы не повторилась история, как с Джикией, — приводит слова Тарпищева «РБ Спорт».

Нынешний контракт Зобнина со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

