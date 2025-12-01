«Не нужен». Валерий Газзаев высказал своё отношение к лимиту на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев высказал своё отношение к лимиту на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв провёл встречу с бывшими главными тренерами сборной России, включая Газзаева, Станислава Черчесова и Юрия Сёмина, на которой в том числе обсуждался вопрос лимита на легионеров в отечественном футболе.

«Встреча с министром спорта? Впечатления самые лучшие. Всё, что мы там на протяжении часа обсуждали и по лимиту и по другим футбольным вопросам, было в СМИ. Считаю, всё прошло очень хорошо. Споров с министром никаких не было, но у каждого было своё мнение. Например, я считаю, что не нужно отказываться от лимита, потому что проблемы лимита не существует.

Каждый клуб по возможности может приглашать игроков исходя из своих задач, целей и трансферной политики. Поэтому, считаю, лимит не нужен. С 2005-го по 2008-й лимита не было, а это были самые успешные годы в истории российского футбола как у клубов, так и у сборной», — приводит слова Газзаева Sport24.