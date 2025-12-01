Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА установил российский рекорд по количеству домашних побед

ЦСКА установил российский рекорд по количеству домашних побед
Комментарии

Московский ЦСКА одержал 18 побед на домашней арене в течение 2025 года, это максимальный показатель в российской истории, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Армейцы выиграли 13 матчей в рамках Мир РПЛ и ещё пять — в Фонбет Кубке России. Предыдущий рекорд по количеству домашних побед принадлежал также ЦСКА — в 2014 году красно-синие выиграли 17 матчей.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы набрали 36 очков по результатам 17 проведённых встреч.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара». Тройку лидеров замыкает «Зенит» (36).

Материалы по теме
«Не нужен». Валерий Газзаев высказал своё отношение к лимиту на легионеров в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android