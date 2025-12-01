Скидки
Рис Джеймс прокомментировал исход матча «Челси» — «Арсенал»

Защитник «Челси» Рис Джеймс высказался после матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Игра завершилась вничью со счётом 1:1, хозяева поля играли в меньшинстве с 38-й минуты.

«Мы играли 60 минут в меньшинстве, нам приходилось справляться с полным составом соперников. «Арсенал» — это очень хорошая команда, они лидеры лиги на данный момент. Все в «Челси» знали, что игра обещает быть тяжёлой. Но, честно говоря, мы чувствовали, что могли бы и выиграть в этом дерби. Было сложно морально уходить с одним очком, учитывая, насколько хорошо мы сыграли», — приводит слова Джеймса официальный сайт «Челси».

