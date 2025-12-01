Умер бывший главный тренер «Кайрата», ему было 46 лет

Бывший главный тренер «Кайрата» и «Ордабасы» Кирилл Кекер ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ). Последним местом работы специалиста была юношеская сборная Казахстана.

«Кирилл Сергеевич был опытным и высококвалифицированным специалистом, посвятившим свою профессиональную деятельность развитию отечественного футбола и подготовке молодых игроков. Отмечался глубоким пониманием игры, умением работать с юношами и высокой требовательностью, что способствовало формированию характера и профессиональному росту футболистов», — написала пресс-служба КФФ.