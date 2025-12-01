Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата мира — 2026

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата мира — 2026
Комментарии

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нём примут участие 48 национальных команд.

Так, по версии суперкомпьютера, с вероятностью в 17% победителем ЧМ-2026 станет сборная Испании. На победу национальной команды Франции Opta даёт 14,1%, Англии — 11,8%. В действующих чемпионов мира в лице сборной Аргентины суперкомпьютер Opta верит на 8,7%.

В 2022 году аргентинцы обыграли в финале мундиаля Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.

Материалы по теме
ФИФА объявила о реализации 2 млн билетов на матчи чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android