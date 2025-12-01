Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата мира — 2026

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нём примут участие 48 национальных команд.

Так, по версии суперкомпьютера, с вероятностью в 17% победителем ЧМ-2026 станет сборная Испании. На победу национальной команды Франции Opta даёт 14,1%, Англии — 11,8%. В действующих чемпионов мира в лице сборной Аргентины суперкомпьютер Opta верит на 8,7%.

В 2022 году аргентинцы обыграли в финале мундиаля Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.