Криштиану Роналду с 12-й попытки смог забить вратарю с ИИ

Форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в челлендже от ютубера Марка Робера. В рамках эксперимента португалец наносил удары по воротам, которые защищал голкипер с искусственным интеллектом.

Для того чтобы поразить ворота, Криштиану Роналду понадобилось нанести 12 ударов. Нападающий использовал разные приёмы, чтобы переиграть ИИ, один из ударов футболист попробовал нанести паненкой. Партнёры Роналду по сборной наблюдали за челленджем, а после результативной попытки побежали поздравлять сокомандника.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных команд. На его счету 143 мяча в 226 матчах за Португалию.

