Главная Футбол Новости

Олег Иванов назвал главные игровые преимущества и недостатки «Рубина»

Комментарии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов назвал главные игровые преимущества и недостатки казанской команды. По словам Иванова, у «Рубина» есть проблемы в атаке. В матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги казанцы проиграли «Зениту» со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Нино – 69'    

«Если брать последние матчи, то я могу отметить хорошую дисциплину в обороне. Кто-то скажет, что мы мало пропускаем, но при этом забиваем тоже мало. Вот это основной минус, наверное. Что касается Даку, он в порядке. Если он ещё пять-шесть своих забьёт, то снова будет на прежнем уровне», – приводит слова Иванова «Советский спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

