«Сочи» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 1 декабря, состоится заключительный матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с восемью очками в 16 встречах. Махачкалинское «Динамо» располагается в зоне переходных матчей на 13-й строчке. В активе бело-голубых 14 очков. Матч первого круга между командами состоялся в 10-м туре и завершился вничью (0:0).