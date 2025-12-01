Скидки
Статую Лионеля Месси в Аргентине разрушили вандалы

Фигура форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в городе Мар дель Плата была разрушена вандалами. Как сообщает издание Ahora Mar del Plata, статуя футболиста подверглась нападению злоумышленников и была расколота надвое.

Статуя находилась на входе в кафе El Nuevo Mundial. На ней футболист был изображён в цветах национальной команды с трофеем Кубка мира в руках. Скульптура посвящена победе аргентинской сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Также предстоит провести оценку, возможно ли восстановить статую, которая подверглась вандализму уже во второй раз. В 2024 году скульптура Месси была обезглавлена.

