Валерий Карпин: если бы деньги были мотивацией, я бы сам не ушёл из «Динамо»

Валерий Карпин: если бы деньги были мотивацией, я бы сам не ушёл из «Динамо»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его в работе не мотивирует финансовый вопрос. Карпин возглавлял московское «Динамо» с лета по осень 2025-го. С 2021 года специалист работает главным тренером сборной России по футболу.

— Вы рассказывали, что после «Ростова» выдохнули. Какие доводы нашли для себя, чтобы опять пойти на совмещение? Хочется понять, в чём была мотивация. Это деньги или...
— Нет. Если бы были деньги, я бы сам не ушёл из «Динамо», правильно? Мотивация была поработать с хорошими футболистами, попробовать с хорошими футболистами что-то построить.

— Но усталость. Перед «Динамо» вы отдохнули, и она сошла на нет?
— Как я думал, сошла. А оказалось, нет, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Ранее Карпин работал в «Ростове», московском «Спартаке», армавирском «Торпедо» и «Мальорке».

