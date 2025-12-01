Скидки
В «Ростове» объявили решение по Джонатану Альбе

Комментарии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин объявил решение клуба по Джонатану Альбе. Функционер заявил, что контракт с главным тренером ростовчан будет продлён.

— Будет ли продлён контракт с Альбой?
— Да.

— Насколько я знаю, ему ещё не предложили новый договор. Он публично об этом не говорил.
— Не могу пока ничего прокомментировать.

— Скорее всего, он будет продлён?
— Я думаю, что да, — приводит слова Алексея Рыскина интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» набрал 18 очков за 17 матчей нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Альбы занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

