В «Ростове» объявили решение по Джонатану Альбе

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин объявил решение клуба по Джонатану Альбе. Функционер заявил, что контракт с главным тренером ростовчан будет продлён.

— Будет ли продлён контракт с Альбой?

— Да.

— Насколько я знаю, ему ещё не предложили новый договор. Он публично об этом не говорил.

— Не могу пока ничего прокомментировать.

— Скорее всего, он будет продлён?

— Я думаю, что да, — приводит слова Алексея Рыскина интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» набрал 18 очков за 17 матчей нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Альбы занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.